カーリングの混合ダブルス世界選手権（スイス・ジュネーブ）で、日本代表の小穴桃里、青木豪組が着実に白星を積み重ねている。１次リーグＡ組の日本は２９日にニュージーランドと対戦して１１―１で快勝。３―１の第４エンド（Ｅ）に４点を奪うと、第５Ｅに１点、第６Ｅに３点をスチールして試合を決めた。続くノルウェー戦も６―４で勝利。第６Ｅ終了時点で３―４とリードを許していたが、第７Ｅに２点を取って勝ち越す。さら