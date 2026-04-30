米紙ニューヨーク・タイムズが今週、存命の「米国人ベストソングライター３０人」を選出し、テイラー・スウィフトやマライア・キャリー、スティーヴィー・ワンダーら、「半世紀にわたる米音楽を形作ってきた」それぞれの時代のヒットメーカーたちがリストを飾った。同紙によると、ランキング順位無しの同リストは、数百人の音楽専門家による投票をもとに同紙編集者たちがアーティストを３０人に絞り込んだ。リストには伝説的