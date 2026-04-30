ドジャース大谷翔平投手（３１）は先発した２８日（日本時間２９日）の本拠地マーリンズ戦で６回５安打２失点（自責１）の好投を見せたが、打線の援護がなく１―２で今季初黒星を喫した。そんななか韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は３０日、「敗戦投手・大谷がキム・ヘソンのおかげでＭＬＢ初記録をマーク？１１３年間こんな投手はいなかった」との記事を配信した。大谷はここまで５戦に投げて防御率０・６０、２勝１