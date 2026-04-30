【モデルプレス＝2026/04/30】モデルでクリエイティブディレクターの山賀琴子が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】元ミス青山グランプリ「自分で巻くスタイル楽しそう」タイ料理ホームパーティー◆山賀琴子、ホームパーティー用の料理を手作り山賀は「最近ホームパーティーたくさん出来て嬉しい」とつづり、写真をストーリーズにて複数枚投稿。タイ料理をメインとした手作