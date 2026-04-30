【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの丸高愛実が4月29日、自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】サッカー元日本代表の35歳妻「たくさんあってすごい」ちょっと頑張ってる日の手作りおしゃれ料理◆丸高愛実、ちょっと頑張ってる日のご飯丸高は「いつもごはん褒めてくれてありがとう。でもこれ、毎日のごはんじゃないです」とつづり、写真を複数枚投稿。夫でサッカー元日本代表の柿谷曜一朗選手が