ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回のテーマは「2026年5月の開運カレンダー【5月最強開運日】は？」。大安・一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）、天赦日（てんしゃび／てんしゃにち）、寅の日（とらのひ）、巳の日（みのひ）などについても解説します。初夏のそよ風が心地よい5月。新年度がひと月を経て少し落ち着いたこの時期は、「新しい習慣を