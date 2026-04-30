資料香川県空撮 香川県統計調査課によりますと、高松市の2026年3月の消費者物価指数（2020年＝100）は、生鮮食品を除く総合指数が110.6でした。前年同月比は+1.6％で、前月の前年同月比より0.7ポイント上昇しました。前月比はプラス0.7%で、2025年11月以来、4カ月ぶりにプラスに転じました。 生鮮食品とエネルギーを除く総合指数は110.4（前年同月比+2.4％）でした。 費目別でみると、「食料」「家具・家事用品