トランプがイラン攻撃再開を真剣に検討ブレント原油は戦争中の高値更新 米国がイランに対する新たな軍事攻撃を計画している。 本日、トランプ米大統領は中央軍からイランに対する新たな攻撃計画について説明を受ける。これはトランプ氏が大規模な軍事攻撃の再開を真剣に検討していることを意味する。中央軍は「ダークイーグル」の中東派遣を検討。ダークイーグルは射程距離が3500km以上とされてお