落語家の月亭方正が、お笑いタレントの今田耕司の還暦を祝う会を報告し、メンバーに驚きの声が上がった。方正は３０日までにインスタグラムで「今田さん〜還暦おめでとうございます〜」と祝福。東野幸治や木村祐一、お笑いコンビ「１３０Ｒ」の板尾創路、ほんこん、「リットン調査団」の藤原光博、水野透と今田を囲んだ。フォロワーは「黄金メンバーやー！！」「伝説のメンバーですね」「リットンさん生存確認」「今田さん還