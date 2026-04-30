“令和の峰不二子”と呼ばれるモデルでタレント・阿部なつきのオフショットが話題になっている。３０日までに更新したインスタグラムに「ＡｍｉＰａｒｉｓｃａｆｅ」とつづると、デニムにタンクトップを合わせたシンプルなコーデを公開。カフェでくつろぐ様子を投稿した。さらに「カフェでまったりしてたら、帰る頃に雨が止んで虹が出てたの」とエピソードを披露。最後には「なんかいいことありそうな日」と記し、投稿を締