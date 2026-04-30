あと一品ほしいときに頼れる食材としておすすめなのは、厚揚げ。味がしっかりしみ込みやすく、ご飯がどんどん進む副菜にぴったりの食材です。今回は、簡単に作れて満足感のある厚揚げおかずを3つご紹介します。 ▼まるでたこ焼き！カリとろ食感がたまらない 表面のカリッと食感で、ソースとの相性も抜群です。 ▼コク旨で濃いめの味つけがご飯に合う 手軽に作れるのにコクのある味わい。丼物にするのもおすすめです。 ▼青の