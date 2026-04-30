ＪＲＡは４月３０日、２６日の香港チャンピオンズデーに出走した遠征馬５頭が帰国したと発表した。クイーンエリザベス２世Ｃ２着のマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）、チャンピオンズマイル１３着のジャンタルマンタル（牡５歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）、同１２着のシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）は２８日に成田国際空港に到着し、輸入検疫のため千葉県