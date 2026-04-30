CBCテレビの新番組『ともだちたまご』が、5月9日深夜からスタートする（深0：28）。圧倒的なSNSフォロワー数を誇るカリスマ的存在である三上悠亜だが、私生活では「友達作りは苦手」。そんな三上に、友達候補(友達の卵)を紹介する予測不能なトークバラエティーとなる。【写真】友達候補と笑顔でトークする三上悠亜仲介役となるのは、テレビやラジオの司会で人気急上昇中のトンツカタン森本。その話力で、芸人やクリエイター、