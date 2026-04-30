◇世界スーパーバンタム球4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京ドーム）プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）と前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）戦などが行われるダブル世界戦の公式会見が30日、都内のホテルで行われた。いよいよ2日後に迫った“世紀