［政治の現場］高市政権半年――高市内閣は高い支持率を維持している。理由をどう分析するか。高市首相には三つの公約がある。昨年の総裁選で訴えた公約、日本維新の会と結んだ連立政権の合意書、そして衆院選の公約だ。一つひとつ着実に実現し、国論を二分する政策にもひるむことなく挑んできた。防衛装備移転３原則と運用指針の改定はその一つで、首相は、将来的には必ず国益に資するという強い信念を持って取り組んでいる。