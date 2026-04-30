俳優堺雅人（52）主演のTBS系日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）公式SNSに30日、新たなイラストが投稿された。黒いフルボディースーツを着用した茶髪ショートヘアの人物が、ウィンクしている画像が番組公式X、インスタグラム、TikTok（ティックトック）にアップされた。前日29日には、長い髪を結んだ女性がワイングラスを手にほほ笑むイラストが投稿されていた。一見女性に見えるが、男性にも見えるようなキャラクター。2日連続の