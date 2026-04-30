【第61話】 4月30日 無料公開 第61話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は4月30日、板垣恵介氏によるマンガ「刃牙らへん」第61話「猪追」をチャンピオンクロスで無料公開した。 第61話では、山間のけもの道を歩く人を食い殺しそうな面構えのイノシシが、範馬勇次郎と出会ってしまう。 チャンピオンクロスでは最新話となる第63話も公開されている。読むには70コインが必要。 【最新