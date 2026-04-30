ゴールデンステイト・ウォリアーズ一筋でキャリア17年目となった今シーズン。ステフィン・カリーは右ヒザの膝蓋大腿骨痛症候群と骨挫傷のため、今年2月から2カ月以上も欠場するなど43試合の出場に終わった。 それでも、平均26.6得点3.6リバウンド4.7アシスト1.1スティールに3ポイントシュート成功率39.3パーセント（平均4.4本成功）を記録。4月6日（現地時間5日、日付は以下同