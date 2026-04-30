4月30日（現地時間29日）、ウェスタン・カンファレンスでは八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズがホームのクリプトドットコム・アリーナに戻り、ヒューストン・ロケッツとの「NBAプレーオフ2026」1回戦に臨んだ。 3勝1敗のレイカーズはルカ・ドンチッチが引き続き欠場した一方、オースティン・リーブスが戦列復帰。ルーク・ケナード、マーカス・スマ