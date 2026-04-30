「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在でジャパンディスプレイが「買い予想数上昇」１位となっている。 Ｊディスプレは急動意をみせ、一時値幅制限上限の３０円高に買われ１２４円まで駆け上がった。３月８日に日本経済新聞が報じた「政府がＪディスプレに米国での最先端ディスプレー工場の運営を打診している」という報道に対して、今週２８日の引け後に同社は、「何も決定