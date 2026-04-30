シルヴィオ・ソルディーニ監督作品『Le assggintrici（原題）』が、『ヒトラーの毒見役』の邦題で7月31日より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座ほかで劇場公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと場面写真が公開された。 参考：『アプレンティス』『帰ってきたヒトラー』など選挙に合わせて観たい政治を描いた映画3選 本作は、2012年、「私はヒトラーの毒見役を務めていた」と告