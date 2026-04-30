スズキが安い。野村証券は２８日、同社株のレーティングを「ニュートラル（中立）」から「リデュース（売り）」に引き下げた。目標株価は２４００円から１６００円に見直した。中東情勢の悪化による原材料高の影響や、供給制約による生産影響の可能性に加え、インド市場の競争環境などを考慮した。インド市場では、多目的スポーツ車（ＳＵＶ）／多目的車（ＭＰＶ）へのシフトが進んでおり、競争環境も変