共英製鋼は後場急落し、年初来安値を連日更新した。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は３６００億円（前期比１４．２％増）、営業利益予想は１６０億円（同５．７％減）、最終利益予想は９０億円（同８．８％減）としており、減益の見通しを嫌気した売りが出ている。海外鉄鋼事業で増収増益を見込むものの、国内鉄鋼事業については人手不足による