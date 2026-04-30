午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３０２、値下がり銘柄数は１２３２、変わらずは３４銘柄だった。業種別では３３業種中３業種が上昇。値上がりは金属製品、食料、石油・石炭。値下がりで目立つのは陸運、銀行、建設、サービス、その他製品、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS