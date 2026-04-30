ファウンドフッテージホラー映画『The Outwaters（原題）』が、『アウトウォーターズ 裂けた砂漠』の邦題で6月26日よりヒューマントラストシネマ渋谷、シネマート新宿ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：韓国発日常侵食型ミステリーホラーチュ・ヒョニョン主演『怪速急行■■行き』7月31日公開 本作は、米ニュージャージー州生まれで、映画