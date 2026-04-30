株式会社カメラのキタムラが運営する「PHOTO MARCHE By 北村写真機店」は、カメラブランド「Lomography（ロモグラフィー）」とのコラボイベントを2026年5月1日（金）から5月31日（日）にかけて開催する。 会場では、ロモグラフィーが2025年12月に発売したオートフォーカス搭載の35mmフィルムカメラ「MC-A」の撮影体験が行える。 「MC-A」は、長年愛されてきた同ブランドの「LC-A」の表現を受け継