【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SME Japan×SME Koreaの合同プロジェクトとして誕生した、6人組ボーイズグループ、KAJA（カジャ） が、5月23日に開催されるワンマンライブに合わせ、あらたなビジュアルを公開。さらに新EPのリリースを発表した。 ■新ビジュアルは、ブルーのスーツを身に纏ったラグジュアリーな仕上がり 日本人メンバー3名、韓国人メンバー3名（う