リケンテクノス [東証Ｐ] が4月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.3％増の117億円になり、27年3月期も前期比1.8％増の120億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を52円→54円(前の期は41円)に増額し、今期も54円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31