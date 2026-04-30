北海道ガス [東証Ｐ] が4月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.3％増の164億円に伸びたが、27年3月期は前期比21.2％減の130億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を23円→24.5円(前の期は55円)に増額し、今期も前期比2.5円増の27円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.1％減の82.9億円に減り、売上営業利益率は前年同