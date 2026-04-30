日本電設工業 [東証Ｐ] が4月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比30.3％増の252億円に拡大し、27年3月期も前期比1.7％増の257億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を115円→124円(前の期は90円)に増額し、今期も前期比3円増の127円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連