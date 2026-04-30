四国電力 [東証Ｐ] が4月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比25.9％減の678億円になり、27年3月期も前期比41.1％減の400億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の55円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比89.5％減の25.4億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.2％→1.3％に急低下した。