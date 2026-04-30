ＮＡＮＫＡＩ [東証Ｐ] が4月30日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.1％増の377億円に伸びたが、27年3月期は前期比4.9％減の359億円に減る見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の55円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比7.4％減の46億円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の7.4％→8.3％に改善した。 株探ニュ