「郁恵＆なすなかの２万５千円の旅」榊原郁恵となすなかにしが予算２万５千円で１泊２日の旅を楽しむ企画！今回の舞台は「栃木県鬼怒川」です。＜出演＞榊原郁恵中西茂樹（なすなかにし）那須晃行（なすなかにし）＜ご紹介した施設＞【鬼怒川温泉ロープウェイ】標高７００m地点にある展望台からの景色が絶景スポット。・往復チケット 大人 １,４００円・おさるの山餌やり２００円【足湯カフェespo】鬼怒楯岩大吊橋の目の前にあ