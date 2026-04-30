タレントの今田耕司が30日、都内で行われた『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4 配信直前スペシャルトークイベントに登壇した。この日は番組の主人公となる4代目バチェロレッテを務める平松里菜とスタジオMCの今田、指原莉乃、山添寛（相席スタート）、今シリーズで卒業する司会進行の坂東工が参加し、トークを繰り広げた。【写真】4代目バチェロレッテに見つめられ緊張気味の今田耕司同番組は1人の才色兼備な独身女性（バ