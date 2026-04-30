ボンディ前米司法長官がエプスタイン事件の調査を巡って議会で証言する見通しに/Matt McClain/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米国のボンディ前司法長官が来月、有罪判決を受けた性犯罪者の故ジェフリー・エプスタイン氏を巡る調査で証言を行う見通しであることが分かった。連邦議会下院の監視委員会に出席するという。委員会の報道官によると、ボンディ氏の証言は5月29日に予定されている。委員会はここ数カ月、トランプ政