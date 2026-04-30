さいたま市の住宅に忍び込み、現金などを盗んだとして39歳の男が逮捕されました。周辺では同様の被害がおよそ20件相次いでいて、警察は余罪についても調べています。さいたま市岩槻区の自称建設業・松本悠貴容疑者（39）は、今月15日の深夜から翌日の朝にかけて、さいたま市岩槻区原町の住宅に侵入し、現金およそ700円と車の鍵1つを盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、松本容疑者は住人の80代の男性が寝ていたところ、