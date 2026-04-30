「今日はもう頑張りたくない…」そんな日でも作れそう。材料1〜2品でできるレシピや、火を使わない電子レンジ調理など、手軽さを重視したレシピ本が登場した。宝島社は、忙しい毎日のごはん作りに寄り添うレシピ本2冊を発売した。1冊目は、SNS総フォロワー数33万人超の料理インフルエンサー・AKIHOさんによる初のレシピ本『○○あったらやってみて！ AKIHOの材料ひとつから作れる満足ごはん』。2026年4月27日に発売された。○TJ MO