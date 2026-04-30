フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と?大物ミュージシャン?のコラボレーションが実現だ。歌手・ＭＩＳＩＡの新曲で劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の主題歌「ラストダンスあなたと」のミュージックビデオ（ＭＶ）が３０日に公開され、鍵山が出演していることが判明。楽曲配信が始まった１０日に公開された３０秒のティザー映像では、氷上を滑るスケーターの