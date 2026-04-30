クマは市街地にも出るのは当たり前、そう思っていたほうがよさそうだ。2026年4月29日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は、出没情報が各地から寄せられている"春グマ"の実態をとりあげたが、宮城県仙台市では市街地の神社や公園で休憩していた。地元出身の番組のコメンテーター、玉川徹さんは「あそこがクマの生息域ですか」と驚く。専門家「市街地慣れしたクマである可能性が高い」今月中旬、仙台市の中心部に