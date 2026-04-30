全国のケーブルテレビおよび衛星放送（BS/CS）で放送中の「ディズニー・チャンネル」は、毎週末に大ヒット映画を楽しめる2026年5月の「ムービー・ウィークエンド」のラインナップを解禁！チャンネル初登場となる『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス』や『クルエラ』『シービスケット』などが放送されます☆ ディズニー・チャンネル「ムービー・ウィークエンド」2026年5月『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー