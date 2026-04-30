氷川きよしの活動再開後、初となる座長公演より、2月5日の東京・明治座公演の模様を6月30日にWOWOWで放送・配信することが決定した。【写真】福岡公演にて…氷川きよしからの「差し入れ」ショット演歌だけにとどまらず、ロック、ポップス、アニソンなど縦横無尽に駆け巡り、音楽のジャンルを超えた活躍を続けている氷川が、活動再開後初となる座長公演として、1月から4月にかけて全国4都市で『氷川きよし特別公演』を開催して