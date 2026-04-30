劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』（5月8日公開）が、5月11日〜6月8日の期間に全国18ヶ所のサービスエリア・パーキングエリアとコラボレーションすることが発表された。【画像】かわいいミニキャラの司波達也！配布されるポストカードNEXCO東日本、NEXCO中日本が管轄する全国18の休憩施設で、コラボ期間中に4つのコラボキャンペーンが実施される。■キャンペーン内容▼コラボポストカードをプレゼントSAPA内の店舗で対