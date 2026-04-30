韓国映画「シュリ」やドラマ「美男堂の事件手帳」「エージェントなお仕事」などに出演していた俳優のパク・ドンビンさんが２９日に死去したことが明らかになったと３０日、現地メディアのＭＫスポーツなどが報じた。５６歳だった。記事によると、平沢（ピョンタク）市長安洞（チャンアンドン）の商店街にある飲食店で心肺停止状態のドンビンさんが知人により発見され、警察へ通報されたという。現場では犯罪が疑われる点や、経