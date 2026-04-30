とちぎテレビ 去年のインカレバスケットボール王者、白鴎大学男子バスケットボール部の選手が指導する小学生を対象にしたバスケットボール教室の１回目の練習が、４月２６日に小山市内で行われました。 このバスケットボール教室は、小学生の技術向上とスポーツを通じた健全な心身の育成を図ろうと、小山市内に工場がある電気機器メーカーの東光高岳の協力のもと、白鴎大学男