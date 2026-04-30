DJI JAPANは、無指向性のコンパクトワイヤレスマイク「DJI Mic Mini 2」を発売した。価格は8580円～。 トランスミッターの重量は単体で11g。脱着式のマグネットグリップを備え、話者の胸元などに着けられ、マイクの向きを正確に調整できる。 音声は48kHz／24bitで収録でき、3つの音声トーンプリセット（レギュラー／リッチ／ブライト）を用意している。また、周囲の環境に合わせて2段階のノ