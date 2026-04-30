在日アメリカ海軍は30日、米軍岩国基地の空母艦載機部隊の陸上模擬着艦訓練＝FCLPを5月7日から17日まで硫黄島で行うと発表しました。岩国基地など4つの在日米軍基地が悪天候などで硫黄島が使えない場合の「予備施設」に指定されています。陸上模擬着艦訓練＝FCLPは、米軍岩国基地の空母艦載機部隊が例年、空母の出航を控えた5月に陸上の滑走路を甲板に見立ててタッチアンドゴーを繰り返す訓練です。在日アメリカ海軍司令部は