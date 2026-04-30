「創造力を人間の手に取りもどす」というビジョンを掲げて2025年末にベータ版が登場した6秒でループする動画を共有できるアプリ「Divine」の正式版が、App StoreとGoogle Playに登場しました。「6秒ループ動画アプリ」というコンセプトは2017年にサービスが終了した「Vine」を引き継いだもので、Twitterの創業者であるジャック・ドーシー氏による資金提供が大きな助けとなっています。Divine Launches in App Stores Expanding Its