◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（３０日・東京ドーム）巨人の堀田賢慎投手（２４）が１軍に合流した。東京ドームで行われる試合前練習に姿を見せた。７年目の今季は開幕２軍スタート。ファーム・リーグでは８試合に登板して２勝０敗、防御率０・００と好調を維持し、アピールを続けていた。１軍では先発、中継ぎの両方を経験。ロングリリーフもこなせる貴重な存在だ。