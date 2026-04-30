大相撲の夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）に向け、大関に復帰した霧島（音羽山）が中央区にある荒汐部屋に出稽古した。番付発表後、初めての出稽古ではいきなり幕内・若元春（荒汐）、王鵬（大嶽）に５連勝。続いて大関・安青錦（安治川）との三番稽古では激しい相撲となったが、崩れずに耐えて最後は寄り切った。その後も相手の低い姿勢を起こして前に出るなど２勝２敗。本場所では１勝４敗の難敵に健闘した。霧島