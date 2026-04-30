テレビプロデューサーの佐久間宣行氏（50）が29日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。自分が知っている中で最もコンビ仲がいいと思うお笑いコンビを明かした。23日放送の「さまぁ〜ず」ゲスト回の反響について多く寄せられたといい、「みんなが驚いていたのは、やっぱ連れションの件ですね。とにかく仲良しでした」と苦笑。そのうえで「佐久間が知っている中での仲